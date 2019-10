La 99a Tre Valli Varesine in diretta su VareseNews

Martedì 8 ottobre si disputa la 99a edizione della Tre Valli Varesine, la grande classica del nostro ciclismo organizzata come sempre dalla “SC Alfredo Binda”. Il percorso si snoda su 197 chilometri con partenza da Saronno alle ore 12 e arrivo in via Sacco a Varese dopo le 16,30. Il cuore della corsa sarà il circuito cittadino di Varese, allungato nelle ultime due tornate alla salita tra Calcinate e Casciago. VareseNews racconterà in diretta la Tre Valli con una diretta testuale con immagini e brevi video, già aperta dal lunedì: all’interno notizie, curiosità, comunicati delle squadre e via dicendo. I lettori possono intervenire scrivendo nello spazio commenti del live o usando, su Twitter e Instagram, l’hashtag #direttavn. Per visualizzare al meglio il liveblog, CLICCATE QUI.