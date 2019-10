La Casorate Junior Band apre le porte agli amici di Cittiglio e della Val Leventina

Domenica 27 ottobre a Casorate Sempione torna, per il quarto anno consecutivo, il Festival delle bande giovanili.

Tutto è partito nel 2016 da una scommessa nata dal Corpo Musicale ”La “Casoratese”: dare l’opportunità su base regolare alle junior band di incontrarsi e confrontarsi senza l’ansia di competizioni.

Quest’anno i gruppi musicali che partecipano al festival sono: Gli Sbandati del Corpo Musicale Amici della musica di Cittiglio e la Minibanda Alta Leventina (dalla Svizzera), oltre naturalmente ai “padroni di casa”, ragazzi e ragazze della Casorate Junior Band.

Ogni formazione avrà a disposizione 30 minuti nei quali saranno presentati brani di autori di musica per orchestre di fiati.

“La nostra speranza è che Casorate Sempione possa continuare ad essere pacificamente invasa da centinaia di musicisti come in questi ultimi quattro anni regolarmente accade, e continuare il grande impegno verso la didattica musicale giovanile, completato soprattutto dall’annuale Stage di Musica d’Insieme riservato a giovani musicisti di strumenti a fiato e percussioni”.

Il festival avrà inizio nel pomeriggio alle ore 14:30.

Tutte le esibizioni si terranno nella Palestra Comunale di Via De Amicis a Casorate Sempione.

I parcheggi nelle vicinanze sono ubicati in: Piazza S. Rocco , P.za Trattati di Roma , Via De Amicis , Via G. Verdi

L’ingresso è gratuito.