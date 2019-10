La Commissione per la protezione delle acque italo-svizzere si riunisce a Zermatt

L’assessore all’Ambiente e clima della Regione Lombardia Raffaele Cattaneo parteciperà domani, giovedì 24 ottobre, agli incontri della Commissione internazionale per la protezione delle acque italo-svizzere in qualità di delegato per la Regione Lombardia.

Gli incontri si terranno nel pomeriggio a Zermatt.

Durante i lavori saranno rinnovate le convenzioni di affidamento del segretariato della Commissione.