La Corte dei Conti indaga sulle trasferte dell’ex ministro Bussetti

La Corte dei Conti – procura del Lazio – indaga sulle trasferte dell’ex ministro dell’Istruzione Marco Bussetti.

Lo scrive oggi Repubblica, il quotidiano che ha aperto il caso, analizzando nel dettaglio i rimborsi spese per trasferte.

Secondo i numeri riportati dal quotidiano, nei quattordici mesi trascorsi alla guida del dicastero dell’Istruzione Bussetti avrebbe collezionato 25.456,24 euro di spese per i suoi viaggi di lavoro. I due terzi dei casi all’esame (80 su 133 rimborsi) sarebbero peraltro riferiti a trasferte in Lombardia, non lontano dalla casa di Bussetti, a Gallarate: in molti casi l’ex ministro aveva visitato anche scuole in provincia (ma non è detto che siano oggetto di rimborsi)

Secondo Repubblica il procuratore regionale Andrea Lupi ha affidato il fascicolo al suo vice Massimiliano Minerva. Il caso delle trasferte ha suscitato reazioni anche nel mondo della scuola. È in corso anche una verifica dello stesso ministero dell’Istruzione.