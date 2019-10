La delegazione dei varesotti alla Leopolda: “Nasce un partito liberale e riformista”

Alla tre giorni della Leopolda, annuale manifestazione indetta da Matteo Renzi che quest’anno ha varato il suo nuovo partito Italia Viva, era presente una delegazione proveniente dalla provincia di Varese guidata dai due parlamentari di Italia Viva, Maria Chiara Gadda e Gianfranco Librandi.

Giuseppe Licata, sindaco di Lozza e consigliere provinciale, dal palco della Leopolda lancia la sfida alla Lega affermando, davanti alle oltre 6.000 persone presenti, che «già sconfitto la Lega a Varese, in Provincia e in molti Comuni, grazie alle proposte concrete ed alla serietà di amministratori capaci e competenti. Facciamo che questo sia il partito della serietà e della competenza».

L’occasione è quella giusta per annunciare pubblicamente il passaggio dal Pd al nuovo partito: «Da qui – dichiarano davanti la stazione Leopolda alcuni simpatizzanti e amministratori della provincia di Varese – nasce un partito liberale e riformista vicino alle persone, che non vuole semplicemente occupare spazi politici, ma soprattutto dare risposte ai bisogni del Paese e del nostro territorio. Porte aperte a tutti coloro che vorranno impegnarsi e portare le proprie proposte anche in Provincia di Varese. Porte spalancate ai giovani».

Giuseppe Pullara, capogruppo di Italia Viva nel Comune di Varese, di ritorno da Firenze dichiara: «Siamo pronti a portare proposte per la città di Varese. Questo partito sarà uno strumento, non un fine, per contribuire alla crescita di Varese».

Da Busto Arsizio è il consigliere comunale Massimo Brugnone a consumare definitivamente il divorzio dal Pd, anche in Consiglio Comunale dove nell’ultima seduta era ancora sotto le insegne del Partito Democratico: «Italia Viva significa avere finalmente la possibilità di costruire sul nostro territorio un partito davvero riformista. Un partito dove se un ragazzo vuole venire e portare avanti le sue idee, non gli si chiude la saracinesca, ma si va fuori a prenderlo. Lo si rende protagonista. Un partito dove non si passa il tempo a discutere chi ricopre quale posizione, ma di quale proposta vuoi portare per migliorare il paese. Dove si è liberi di agire. Italia Viva, anche sul nostro territorio, può e deve essere una casa che accoglie chi una casa non l’ha mai trovata.»