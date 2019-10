La leghista Tovaglieri contro i dazi di Trump: “Per Italia una perdita da 4,5 miliardi”

L’europarlamentare lombarda Isabella Tovaglieri (Lega) ha presentato oggi un’interrogazione alla Commissione Europea per sollecitare interventi a tutela del comparto agroalimentare italiano e lombardo, in particolare a sostegno del Grana Padano DOP, la cui produzione e commercializzazione rischia di essere fortemente penalizzata dagli annunciati dazi Usa sulle importazioni.

«Il Grana Padano DOP, insieme a molti altri prodotti, è il simbolo della battaglia della Lega contro l’inasprimento dei dazi commerciali Usa, che vede un’Italia incolpevole stritolata nella guerra delle sovvenzioni in campo aerospaziale tra l’americana Boeing e l’europea Airbus, dal cui assetto societario il nostro Paese è peraltro escluso – ha dichiarato l’eurodeputata Isabella Tovaglieri -. Abbiamo stimato che l’aumento dei dazi doganali provocherà una perdita di 4,5 miliardi di euro per le nostre imprese, che corrisponde a più del 9% dell’export italiano negli Stati Uniti. Il danno al sistema lattiero-caseario, e quindi all’economia nazionale, sarebbe gravissimo: il 40% circa del latte italiano viene infatti trasformato in Grana Padano e Parmigiano Reggiano e i prezzi dei due prodotti condizionano l’andamento del mercato del latte. Si temono pertanto pesanti ripercussioni sia a livello occupazionale sia riguardo il prezzo del latte all’ingrosso e al dettaglio».

Della questione si è parlato oggi a Bruxelles anche in occasione di un incontro tra gli eurodeputati e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

«La Lombardia, che insieme ad altre regioni ogni anno esporta 400.000 forme di Grana Padano DOP, rischia di vedere azzerati i propri ordinativi all’estero, con serie conseguenze sull’economia locale, i posti di lavoro e i prezzi dei prodotti lattiero-caseari al consumo. Per questo chiediamo all’Europa di intervenire a sostegno del nostro territorio e delle nostre produzioni, che sono conosciute e apprezzate in tutto i mondo e non possono essere così gravemente penalizzate», ha concluso Tovaglieri, annunciando che gli eurodeputati della Lega hanno allo studio una serie di proposte da presentare in Commissione INTA (Commercio Internazionale) per tutelare il comparto agroalimentare e tutti i settori industriali italiani che rischiano di subire ingiuste penalizzazioni.