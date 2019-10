La ministra De Micheli a Legnano: “Presto rinnovo della stazione e potenziamento della linea”

«Contiamo di iniziare i lavori di ristrutturazione della stazione prima del 2022». L’annuncio è della Paola de Micheli. La ministra delle infrastrutture, subentrata a Danilo Toninelli nel governo Conte II in quota PD, è a Legnano in occasione della festa dell’Unità.

In una città in fermento, dopo le inchieste degli ultimi mesi che hanno portato alle dimissioni del sindaco Gianbattista Fratus (che si trova ancora ai domiciliari) e di due consiglieri di Forza Italia Maurizio Cozzi e Chiara Lazzarini, la visita ha anche un sapore elettorale: breve, nella storica città dell’alto milanese, si potrebbe tornare a votare.

Come riporta Legnanonews, i temi affrontati dalla ministra al centro Sandro Pertini di Mazzafame a Legnano sono stati la stazione di Legnano e la tratta ferroviaria Rho-Gallarate. «I lavori della stazione cominceranno prima del 2022; stiamo studiando come poter avviare il cantiere con il sistema innovativo dei marciapiedi mobili, che consentono di iniziare i lavori senza ridurre il traffico». E sulla linea oberata, da anni al centro di discussioni sull’opportunità di realizzare il terzo binario, de Micheli afferma che «stiamo rivedendo tutti i progetti, che dovranno essere integrati tra loro. Tutte le priorità dovranno essere inserite in un quadro generale della cintura di Milano che renda anche sostenibili i cantieri».

