La nuova piazza di Oggiona avrà un bar, via alla manifestazione di interessi

La nuova piazza di Oggiona prende forma e prima di intraprendere l’ultimo passo dei lavori l’amministrazione raccoglie le manifestazioni di interesse per la costruzione e gestione di un nuovo bar.

Come noto la piazza era nata con l’idea di essere un luogo di aggregazione e ritrovo nel centro della frazione. Alla fine dei lavori sarà costituita da una piazza, un parcheggio e un edificio pluriuso.

Il primo lotto dei lavori è già stato concluso, il secondo è vicino al traguardo e all’appello manca l’ultimo, quello numero 2, che in origine prevedeva l’edificazione di un edificio pluriuso per il quale l’amministrazione comunale ha immaginato la realizzazione di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande.

Per questo è stata lanciata una manifestazione di interesse per la costruzione e per raccogliere le adesioni di potenziali gestori economici dell’attività. L’affidatario sarà individuato mediante una gara pubblica tra coloro che avranno partecipato alla manifestazione di interesse.

