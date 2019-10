La Procura indaga sul commercialista Lepre, due fascicoli a suo nome

Su Fabrizio Lepre, il commercialista di Busto Arsizio accusato dai parenti di una signora deceduta nel 2017 di essersi appropriato di alcune decine di migliaia di euro della donna, ci sono due fascicoli aperti in Procura a Busto Arsizio già da settembre.

Le indagini sul professionista finito anche in una puntata de Le Iene con un durissimo servizio di Luigi Pelazza, stanno andando avanti da parte della Guardia di Finanza che è stata delegata dal sostituto procuratore Stefania Brusa.

Non solo avrebbe fatto sparire 350 mila euro ( a tanto ammonta la cifra che si sarebbe intascato, secondo i familiari, ndr) della signora Piera ma avrebbe anche accettato un incarico da commercialista pur non potendo farlo in quanto sottoposto a procedura disciplinare da parte dell’Ordine dei Commercialisti di Busto Arsizio con annessa sospensione.

L’indagine è ancora in fase iniziale e parte dalla denuncia del cliente che si sarebbe accorto solo in un secondo momento della sospensione che gravava sulla testa di Lepre.