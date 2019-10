La replica del Comune: “Non siamo stati esclusi dal Paes, a breve la relazione”

«Non è vero che l’Amministrazione comunale è stata esclusa dal patto dei sindaci per il Clima e l’Energia». Con una secca replica l’amministrazione comunale fa sapere, attraverso il suo ufficio stampa, come si può facilmente constatare dal sito ufficiale, (https://www.pattodeisindaci.eu/about-it/la-comunità-del-patto/firmatari/visione-d-insieme.html?scity_id=18899), che Busto risulta inserita nell’elenco delle città firmatarie del Patto a cui ha aderito volontariamente nel 2014.

Ad affermare il contrario era stato il comitato “Una Vas per Busto” in una nota inviata alla stampa nella quale sosteneva che il Comune di Busto fosse già stato estromesso dal Paes.

Per quanto riguarda l’aggiornamento del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, invece «l’Amministrazione ha preferito optare per la predisposizione di una relazione quadriennale, più completa rispetto ai rendiconti biennali, che sarà presentata a breve al Patto dei Sindaci».

I quattro anni stanno per scadere. L’entrata nel patto, infatti, risale al dicembre del 2015.