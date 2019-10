La scelta rivoluzionaria di Chiara: a 25 anni diventa suora di clausura

In un’epoca di crisi di vocazione, evidenziata dalle parole dello stesso Papa Francesco che pochi anni fa ha parlato di vera e propria “emorragia” da conventi e monasteri, la scelta di Chiara, una ragazza di Casciago di 25 anni, colpisce e fa riflettere.

Chiara è stata accompagnata da parenti e amici della comunità pastorale di Sant’Eusebio a Perugia, dove è diventata una suora di clausura dell’ordine delle Clarisse al Monastero di Sant’Agnese. Diplomata al Daverio Casula di Varese e iscritta alla facoltà di lingue e letteratura straniera ll’Università degli Studi di Milano, ha da sempre avuto una spiccata propensione all’aiuto verso il prossimo, facendo volontariato nella sua comunità, in oratorio, ma anche all’estero, con i bambini in Brasile, dove aveva apprezzato la conoscenza con culture diverse e variegate. Con i membri della comunità in Umbria è andato anche Don Giuseppe Cadonà, che l’ha accompagnata nella sua scelta “rivoluzionaria”: in un mondo sovraesposto e che si mette continuamente in piazza, virtuale o reale che sia, scegliere il convento di clausura rappresenta una decisione decisamente forte.

Non è la sola della sua età ad aver intrapreso un cammino spirituale partendo dalla Comunità Pastorale di Sant’Eusebio. Con Chiara sono infatti altri tre i ragazzi che hanno fatto scelte simili: c’è Massimiliano, anche lui 25enne di Casciago e in classe con Chiara alle scuole medie, che è entrato in seminario a Venegono dopo essersi laureato in Giurisprudenza; Sofia, studentessa di medicina e molto amica di Chiara (con lei in una delle foto della galleria), apprezzata educatrice dell’oratorio di Casciago, che ha iniziato il noviziato con le Suore Orsoline di San Carlo, scelta intrapresa dopo un cammino accompagnato da Suor Emma; e Augusto, di Luvinate, che dal 9 novembre è diventato diacono con ordinazione nella Cattedrale di S. Marco a Venezia.