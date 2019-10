La settimana al circolo Gagarin tra musica e diavoli

Settimana ricca al Circolo Gagarin di Busto Arsizio. I locali di via Galvani saranno aperti tutte le sere e sabato 5 ottobre salirà sul palco L’Avversario che presenterà il suo nuovo album. In apertura Acid Jack Flashed con il suo smisurato repertorio di canzoni. Domenica 6 ottobre inizia il ciclo di serate dedicate alla rappresentazione assoluta del Male, una panoramica storica e sociologica con l’Associazione Storiae per scoprire come si è evoluta la figura del Diavolo.

Corsi – Ci sono ancora posti disponibili per il primo workshop di editoria ibrida dedicato alla scrittura, guidati da Violetta Bellocchio. Un appuntamento unico, per imparare a raccontare efficacemente le proprie storie. Inoltre inizia lunedì 11 novembre il nostro nuovo corso di cinema con Roberto Della Torre e Zen Bertagna. Per info o iscrizioni: corsi@circologagarin.it

Tesseramento. Dal 1 ottobre è necessario avere in tasca la tessera Arci 2019-2020. Le nuove tessere sono già disponibili al Circolo: vieni subito a rinnovare, la quota di adesione è sempre di 10€!