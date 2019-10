“La storia in cucina”, visita e cena dai sapori antichi

Venerdì 25 ottobre 2019 andrà in scena al Monastero di Torba, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Gornate Olona (VA), un viaggio culinario alla scoperta delle tradizioni alimentari proprie dei Longobardi, uno dei popoli di cui questo affascinante e antico complesso, parte di un parco archeologico Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, conserva preziose testimonianze.

In occasione dell’appuntamento con “La storia in cucina” il monastero prolungherà eccezionalmente il suo orario di apertura e il pubblico avrà l’opportunità di conoscere in modo originale questo angolo di Medioevo immerso nei boschi del Varesotto, le cui vicende hanno origine nel V secolo d.C., quando i Romani vi costruirono le mura di un avamposto militare contro la minaccia dei barbari; da roccaforte difensiva – funzione portata avanti anche da Goti, Bizantini e Longobardi – Torba divenne poi centro religioso, con l’insediamento di un gruppo di monache benedettine che nell’VIII secolo fece edificare il monastero e, più tardi, la piccola chiesa.

Si partirà alle ore 19 con una visita serale guidata durante la quale, oltre a raccontare l’importanza del luogo e dei sorprendenti affreschi che decorano l’imponente torre, si traccerà anche una breve storia delle tradizioni culinarie che qui si sono susseguite.

A seguire, alle ore 20 antiche ricette prenderanno vita e sapore grazie al menu pensato appositamente dal ristorante “La Cucina del Sole”, situato all’interno del Bene, e da Slow Food Condotta della provincia di Varese: proposte che porteranno i visitatori a tavola con i Longobardi grazie a un’accurata scelta delle portate e dei migliori prodotti del territorio, nel rispetto della tradizione e delle tipicità locali.

Il menu prevede:

Zuppa di castagne

Bollito misto alla moda di Alboino con mostarda, salsa verde, salsa Pearà e senape

Budino d’orzo al latte di mandorle con frittella di mele cotogne all’uva passa

Acqua, vino e caffè inclusi

“LA STORIA IN CUCINA. A tavola con i Longobardi” al Monastero di Torba, Gornate Olona (VA)

Venerdì 25 ottobre 2019, dalle ore 19.00

Ingresso (che comprende visita guidata e cena):

Intero: 50 €; Iscritti FAI, residenti Comune di Gornate Olona e soci Slow Food: 40 €.

ATTENZIONE: L’evento è su prenotazione fino a esaurimento posti. Per partecipare è necessario prenotarsi entro e non oltre mercoledì 22 ottobre scrivendo a faitorba@fondoambiente.it oppure telefonando ai numeri 0331/820301 – 328/8377206.