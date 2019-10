La “tranquilla” giornata di un tossicodipendente tra furti d’auto, inseguimenti ed eroina

Il bisogno di farsi lo ha spinto a rubare una macchina che ha trovato a bordo strada con le chiavi inserite e dopo una giornata passata tra i boschi dello spaccio nel Varesotto e nell’ormai arcinoto bosco di Rogoredo, ha concluso la sua giornata con un inseguimento in autostrada e il ferimento di un agente della Polstrada di Busto Arsizio.

La giornata di D.S., 35 anni di Luino ma residente in Valganna, è iniziata con l’udienza davanti al giudice Veronica Giacoia che ha convalidato l’arresto e fissato una data per il processo che si troverà ad affrontare per furto di un’auto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’uomo ha detto di avere un lavoro ma anche una dipendenza da cocaina ed eroina che negli orari in cui non è in cantiere lo spinge anche a commettere reati pur di arrivare alla dose agognata. mercoledì ha raggiunto Induno Olona in autostop e poi ha trovato l’auto aperta e con le chiavi inserite. Con quella è andato ad acquistare la sua prima dose e poi è andato a prendere la fidanzata con la quale convive per andare a Milano ad acquistare un’altra dose.

Dopo una notte in giro per la città, al mattino ha raggiunto il casello di Gallarate dove si è imbattuto nel posto di blocco della Polstrada che ha forzato senza troppo pensarci. Inseguito, è stato raggiunto poco dopo e quando si è fermato per arrendersi ha colpito un agente con la portiera. Fine corsa, manette e processo per direttissima. Al giudice D.S. ha detto di volersi curare e la fidanzata avrebbe assicurato di potersene prendere cura