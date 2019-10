L’Albero della Vita per il Centro “Lena Lazzari”, un pieno di colori grazie ai ragazzi de La Finestra

Si riempie di colori l’ingresso del centro anziani “Lena Lazzari” di a Malnate. Sul muro frontale dell’edificio di via Marconi i ragazzi dell’associazione La Finestra hanno disegnato l’Albero della Vita, un grande murales pieno di colori, nato della collaborazione tra le due associazioni malnatesi e di tanti altri bambini e cittadini che hanno partecipato attivamente.

«L’idea di questo murales – spiegano gli educatori de La Finestra – è nata dal signor Mario Furini, presidente del Centro ricreativo Lena Lazzari che, un giorno, ha chiesto la collaborazione alla Finestra per effettuare questo lavoro avente come tema “l’albero della vita”. Fin da subito la proposta è stata accettata con grande entusiasmo e con i ragazzi del centro sono iniziati i primi disegni con la realizzazione di tre bozzetti. La scelta è ricaduta su quest’ultimo disegno: è formato da una chioma molto colorata le cui foglie di forme e dimensioni diverse dialogano tra di loro, crescono rigogliose e insieme formano un’esplosione di energia. Albero della vita visto con radici importanti ben ancorate ai valori e alla terra che portano nutrimento, fusto imponente che da sicurezza ad ogni piccolo germoglio che nasce, cresce e si sviluppa in questa chioma. Alcuni dei passanti, alla visione delle tante foglie svolazzanti qua e là ci chiedevano se fosse la rappresentazione dell’autunno. Anche in questo caso, le foglie che cadono rappresentano uno degli importanti cicli della vita. Il distacco della foglia è stato visto in maniera positiva, dove la curiosità di esplorare nuovi posti viene vista come un’esperienza di crescita e di arricchimento. Attraverso il viaggio si possono riscoprire nuovi punti di vista, far nascere confronti e dialoghi, nuovi incontri».

«Parlando di incontri – proseguono gli educatori che hanno curato la realizzazione – è giusto ora mettere il punto su quello che è stato l’obiettivo principale del progetto: l’integrazione. Infatti a questo lavoro hanno preso parte tre diverse associazioni La Finestra, il Centro ricreativo Lena Lazzari e il gruppo estivo della Miniera di Giove. Hanno dipinto tutti insieme, bambini, ospiti del centro e i nostri ragazzi. Non solo, anche il passante, incuriosito dal dipinto è stato chiamato a dipingere la propria foglia. Ogni individuo, infatti, è stato invitato a fare un lavoro di introspezione decidendo il colore che lo potesse rappresentare e ciascuno ha deciso dove posizionare la propria foglia all’interno della grande chioma. In questo modo ciascuno ha avuto modo di lasciare la propria traccia in maniera semplice e fluida attraverso la tecnica dello stencil che ha dato la possibilità di poter dipingere in maniera incondizionata rispetto ai propri limiti, quindi ognuno con la sua unicità ha potuto serenamente mettere un pezzo a questo magnifico puzzle colorato».