Laveno, il carabiniere eroe che ha salvato l’anziana

Libero dal servizio, stava andando a prendere il traghetto per recarsi al lavoro, a Intra, dall’altra parte del lago quando ieri pomeriggio, giovedì, e arrivato in via Labiena ha visto il fuggi fuggi generale per una casa in fiamme.

Ma, mentre molte persone cercavano di allontanarsi da fuoco e fiamme lui è salito di corsa per le scale, è entrato nell’appartamento avvolto dal fumo dove un’anziana di 87 anni stava riposando e aiutato da un vicino l’ha presa in braccio per portarla in salvo.

Il valoroso salvatore della nonnina è un carabiniere, un appuntato scelto in forza alla compagnia di Verbania, residente nel Varesotto e che domani – sabato 19 ottobre – compirà 46 anni poiché nato nella «classe di ferro» del 1976.

Un gesto di coraggio e forza d’animo che di sicuro gli varrà un encomio, oltre al ringraziamento da parte delle persone rimaste coinvolte nell’incendio.

Le fiamme sono scoppiate nel tardo pomeriggio in un’elegante abitazione nella via principale di Laveno, quella che provenendo dalla Valcuvia porta nell’area traghetti: partito dal sottotetto, il rogo ha minacciato i piani inferiori che sarebbero andati distrutti se non fosse stato per il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile.

L’anziana è stata affidata alle cure dei sanitari ma non ha necessitato il ricovero, grazie anche alla velocità con cui è stata portata fuori dall’immobile avvolto dal fumo (nella foto qui sopra, la donna mentre viene riaccompagnata all’interno dello stabile con addosso una coperta dai volontari del soccorso della Croce Rossa Italiana).