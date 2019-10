Lavori in corso al circolo di Cascine Maggio dove aprirà una nuova farmacia

Lavori in corso alla cooperativa del circolo di Cascine Maggio a Castronno dove da qualche settimana i muratori sono all’opera per la ristrutturazione di una parte dei locali che si affacciano sulla statale di via Lombardia.

Entro Natale, se il cronoprogramma dei lavori non subirà ritardi, aprirà una nuova Farmacia.

«L’attività aprirà i battenti nello spazio dove nel passato operava la cooperativa di consumo – spiega l’attuale presidente Tiziano Caffi -. Si tratta di uno spazio sfitto da oltre vent’anni che abbiamo voluto ristrutturare proprio per ospitare l’attività».

La nuova farmacia occuperà anche una piccola porzione dell’attuale circolo che, comunque, continuerà ad operare senza troppi cambiamenti: «sono quattro anni che ventiliamo questa possibilità e finalmente con il bando regionale la nuova attività riuscirà ad aprire – spiega il presidente Caffi -. Si tratta di una società composta da tre giovani ragazze e porterà un servizio in più a Cascine Maggio e anche un’entrata importante per far si che la nostra cooperativa possa continuare a restare aperta».

La cooperativa del circolo di Cascine Maggio è guidata da un Consiglio di amministrazione formato da undici consiglieri e un presidente, tutti volontari.