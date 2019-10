Lavori di manutenzione straordinaria alla Funicolare

Questo weekend la funicolare di Varese sarà chiusa per una manutenzione straordinaria a causa di un guasto. L’accessibilità al Sacro Monte sarà comunque garantita grazie al trasporto pubblico: sia oggi che domani infatti i bus della linea C di Autolinee Varesine raggiungeranno direttamente piazzale Pogliaghi, via di accesso diretta al Borgo. La linea C parte da Bizzozero Nabresina, attraversa i quartiere delle Bustecche e di Giubiano, transita dal centro città e da viale Aguggiari e quindi, passando da Sant’Ambrogio, inizia la salita verso la Prima Cappella e infine la cima del Sacro Monte. Per informazioni e orari: al sito.