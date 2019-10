 “Il lavoro si fa strada”, al De Filippi l’attivo dei delegati e pensionati della Cgil

Si terrà venerdì 11 ottobre, a partire dalle ore 9, presso l’Istituto De Filippi di Varese, l’attivo dei delegati e dei pensionati Cgil della provincia di Varese dal titolo “Il lavoro si fa strada”. Introduce il segretario generale della Cgil di Varese, Umberto Colombo, intervengono delegate e delegati della Cgil di Varese, ma anche attivisti del movimento Fridays for Future. Conclude Tania Scacchetti, della segreteria Cgil nazionale. (nella foto alcuni delegati della Cgil varesina al Forum di Assago)

«Un momento di confronto sul futuro del nostro sindacato – spiega il segretario generale Colombo -. Vogliamo cercare e trovare gli strumenti più efficaci e innovativi per rilanciare l’azione sindacale, a partire dai luoghi di lavoro, fabbriche e uffici, ma anche fuori, nella società”. “Oggi il sindacato – continua Colombo – ha il dovere di continuare a stare a fianco dei lavoratori dell’Aeroporto di Malpensa, di piccole e grandi fabbriche, dell’ospedale. Luoghi di lavoro in cui coesistono contratti e tutele diverse, e che devono vedere il sindacato impegnato a ridurre precarietà e a garantire a tutti uguali diritti».

Ma la Cgil non può esaurire la sua azione nei luoghi di lavoro. «Occorre anche, oggi più che mai – dichiara Colombo -, svolgere un’azione incisiva sul territorio, per dire no alla precarietà, al disagio sociale, per sostenere gli interventi nei confronti di chi fa più fatica a vivere, per fare la sua parte a tutela dell’ambiente insieme alle ragazze e ai ragazzi di Fridays for Future».

Nel corso dell’incontro al De Filippi saranno proposte le voci di lavoratori e pensionati attraverso la proiezione in sala di piccoli video.