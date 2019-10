L’azienda entra a scuola per formare i futuri tecnici

Inizia il prossimo 22 ottobre il percorso formativo “Dalla progettazione alla realizzazione” riservato agli studenti delle classi a indirizzo elettrotecnica ed elettronica dell’ITIS G. Riva di Saronno.

Il percorso viene svolto dall’azienda specializzata nelle forniture elettriche e nella distribuzione di prodotti e marchi di qualità per l’automazione industriale Telmotor.

I tecnici esperti diventeranno, per circa 40 ore, veri e propri docenti con l’obiettivo di offrire agli studenti nozioni di automazione in linea con le attuali richieste delle imprese.

A collaborare al progetto didattico anche Siemens Italia, per la fase di aggiornamento e training dei docenti e OEMER, che invece coinvolgerà direttamente gli studenti in lezioni teoriche e pratiche per la progettazione di due motori elettrici, con approfondimenti sull’encoder e le relative funzioni.

Oltre alla parte d’aula, i ragazzi visiteranno anche l’azienda per poi realizzare direttamente pannelli per l’azionamento e il controllo con conseguente montaggio all’interno dei laboratori dell’Istituto.

Un percorso didattico importante che mira a ridurre il divario tra il sistema scolastico e il mondo del lavoro, avvicinando la formazione alle competenze e ai requisiti professionali richiesti dalla realtà economico-produttiva.