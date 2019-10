Le donne ancora protagoniste in una serata tra arte, folklore e storia del territorio

“La Bellezza della Donna tra Storia e Creatività”, è il titolo dell’evento nato dalla collaborazione tra l’Associazione Progetto Layla e la scrittrice Sommese Cesarina Briante con il Patrocinio del Comune di Somma Lombardo.

La serata, che si terrà il 18 ottobre alle 21 presso la Biblioteca Comunale G. Aliverti, vedrà l’intervento di alcune artiste locali che presenteranno le loro opere tra cui: Daniela Vignola Illustratrice e Camilla Oldani, pittrice, Demarchi Giuseppina, Il duo Cavallaro – Martegani, Carla Tognella e Morgana Turano.

Una serata in cui la donna è protagonista e che si presenta interessante per gli argomenti trattati: arte, folklore e storia del territorio. Un viaggio nel tempo per rivivere le antiche usanze e il quotidiano dei nostri avi, per condividere ricordi e immagini del passato. Ingresso libero.