Per le famiglie delle ragazze aggredite un sospiro di sollievo dopo giorni difficili

Hanno vissuto giorni difficili, complicati, pieni di tensione e domande. Ora finalmente possono tirare un sospiro di sollievo.

Sono le famiglie delle due ragazze aggredite nella notte di sabato: finalmente, dopo tre giorni di attesa, hanno ricevuto la notizia del fermo del responsabile dell’aggressione, in attesa di conoscere i dettagli su chi sia.

Le due ragazze di 14 e 15 anni hanno dovuto ricorrere alle cure anche di uno psicologo per tentare di superare la paura di quei momenti. Per una delle due ci sono anche le ferite in viso e sul braccio, guaribili in qualche settimana, mentre il terrore dovuto all’aggressione resterà a lungo.

Di sicuro c’è la soddisfazione da parte loro e da parte dei loro famigliari di sapere che la persona che ha gridato “Vi ammazzo” ferendo una 15enne con un coltello è stato assicurato alla giustizia.