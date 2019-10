L’ex-Assessore, esperto del NON FARE, da oggi Avvocato

Nota della Lega che controreplica al consigliere comunale Francesco Banfi

L’esperto del NON FARE per antonomasia, l’ex Assessore Francesco Banfi oggi novello avvocato

difensore di Obiettivo Saronno, è sempre molto attivo quando c’è da fare polemica contro la Lega.

La Lega non è entrata nella diatriba politica tra Obiettivo Saronno e Forza Italia. La Lega ha chiarito che il

Sindaco non ha nominato il fratello quale Presidente del Consiglio, ben argomentando e smentendo la cosa.

Dopo essersi calato nel ruolo dell’agronomo ai tempi dei bagolari, scopriamo che Banfi è anche Avvocato.

Il consigliere Banfi interviene nella sua nuova veste di Avvocato difensore d’ufficio (o nominato dagli anonimi

referenti della lista civica?) di Obiettivo Saronno per precisare che l’improprio termine “nomina” lascia ben

intendere la vera genesi dell’elezione di Raffaele Fagioli.

Banfi, oltre che avvocato, è anche pubblico ministero e sentenzia: “il sindaco della Lega all’interno del proprio

partito avrà per forza di cose avuto peso nell’indicare ai consiglieri leghisti chi votare”.

E se così non fosse?

E se il Sindaco avesse in tutti i modi cercato di evitare l’elezione del fratello a Presidente?

E se fosse stata una libera scelta dei quattordici consiglieri della Lega la decisione di votare il più esperto del

gruppo?

Banfi questi dubbi non li ha. Lui ha solo certezze, che gli provengono da chissà quali attendibili fonti, e queste

certezze sono la sua verità.

Banfi infine assume il ruolo di giudice per assolvere la “svista” dei suoi assistiti, ovvero gli anonimi referenti

di Obiettivo Saronno. Chissà se è già passato, armi e bagagli, con i nuovi compagni in vista delle elezioni

amministrative 2020: altro giro, altra casacca, altra bandiera e stessi scarsi risultati.

I rimbrotti di Banfi sugli errori politico-amministrativi imputabili alla Lega lasciano il tempo che trovano: chi

fa può sbagliare, chi non fa nulla di certo non commette errori. E chi meglio di Banfi conosce questo secondo

aspetto: regolamenti e statuti rimasti ad ammuffire nel cassetto della sua scrivania assessorile insieme alle

molte questioni irrisolte perché mai affrontate.

Per la cronaca, il nuovo parcheggio da 300 posti sul retro della stazione è una realtà: che sia occupato da

abbonati o da utenti saltuari non cambia la sostanza. Saronno, grazie a Fagioli ed alla Lega, ha a disposizione

300 nuovi posti auto che fino a pochi giorni fa non c’erano.

Claudio Sala

Segretario Lega Lombarda Saronno