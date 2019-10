Licata (Pd): “Piazza per parcheggi a pagamento, questo è il dazio dell’amministrazione leghista”

Nota del consigliere comunale e capogruppo del Partito Democratico Francesco Licata in merito all’atto vandalico consumato in piazza dei Mercanti a Saronno

Che un atto vandalico o un imbrattamento siano sempre da condannare, senza se e senza ma, è un dato di fatto, è evidente, perché si rovina una cosa che appartiene a tutti e per il cui ripristino devono essere usati i soldi dei tutti.

Altrettanto vero è che oggi c’è una parcheggio dove una volta c’era una piazza con valore storico (non nel senso monumentale ovviamente) ed affettivo per molti saronnesi e non nonchè un luogo di ritrovo spesso teatro di iniziative molte delle quali con un discreto successo.

Tutto ciò è stato spazzato via con un colpo di spugna e con una rapidità devastante, una cosa già spesso osservata durante questo mandato amministrativo, dove, ancora una volta, chi oggi ci governa è passato come un rullo compressore sopra tutto e tutti senza preoccuparsi particolarmente del “comune sentire” dei cittadini o della loro opinione.

Piazza per parcheggi a pagamento, questo è il dazio dell’amministrazione leghista. Molti non ci stanno e qualcuno lo esprime, purtroppo, in malo modo.

Francesco Licata, consigliere comunale Pd Saronno