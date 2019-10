Lilia Cuoghi, due opere per l’esposizione d’arte in Municipio

Lilia Cuoghi è un’artista malnatese, ha iniziato da giovanissima a dipingere la porcellana, guidata dalla signorina Wanda Croci.

È stata insegnante di scuola media per 42 anni, in particolare, a Castiglione Olona, ha trovato l’appoggio e l’attenzione della preside Rosa Minervini, con la quale ha potuto realizzare il laboratorio di ceramica per tutti gli alunni.

Lilia ha partecipato a diverse mostre e oggi regala al Comune di Malnate la possibilità di conoscere la sua arte.

Le due opere sono realizzate con la tecnica dell’acquerello: “Cielo d’Irlanda” e “Milano”.

«Nei miei acquerelli – spiega Lilia – vengono accentuati i valori espressivi ed emozionali, e meno i particolari della realtà che rappresento».

«Ringrazio Lilia per aver accolto l’invito a condividere con tutti i cittadini il suo talento artistico, un pregio per il nostro territorio» conclude Carola Botta assessore alla cultura che coordina la rassegna di artisti locali.