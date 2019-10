Lite tra due ubriachi finisce al Pronto Soccorso coi Carabinieri

I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Busto Arsizio hanno denunciato a piede libero, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale ed ubriachezza, due pregiudicati poco più che trentenni.

I militari sono intervenuti in piena notte su richiesta pervenuta al servizio nue “112” da parte di numerosi cittadini che segnalavano accesa lite tra persone ubriache e moleste lungo la pubblica via, a Busto Arsizio, lungo via XX settembre.

La pattuglia intervenuta, nel difficoltoso tentativo di identificare le parti – uno dei quali non era in grado neppure di estrarre il portafogli dalla tasca tanto elevato era il grado alcoolemico – hanno inevitabilmente dovuto accompagnare i due galantuomini in caserma sia per far attenuare la “sbornia” sia per porre termine alla lite.

I due, infatti, anche alla presenza dei militari dell’Arma hanno continuato a litigare animatamente, tanto da costringere gli stessi militari a frapporsi per evitare che gli stessi si colpissero a vicenda (benché fino a quel momento non ci fossero riusciti); in tale frangente entrambi i soggetti strattonavano i militari – senza creare alcuna lesione agli stessi. Davvero impossibile, benché ci abbiano ripetutamente provato i militari, capire i motivi della lite tra i due.