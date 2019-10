L’opposizione chiede l’elezione del presidente del Consiglio comunale

In Consiglio comunale c’è bisogno di un presidente. È la richiesta che il capogruppo all’opposizione Selvino Beccari, di Viva Gavirate, avanza con una mozione.

L’esponente d’opposizione spiega, con un racconto molto articolato e che riporta frasi intere estratte dal verbale di seduta dell’ultimo Consiglio, perché occorra un moderatore terzo che amministri il dialogo tra le parti.

« Nel corso dell’ultima adunanza del Consiglio Comunale – si legge nella mozione – si è verificata una molto sgradevole situazione di acceso conflitto tra un Consigliere ed il Sindaco che svolgeva contestualmente la funzione di Presidente del Consiglio….. Il tema che però si pone è quello dell’autorevolezza che la figura del Presidente del Consiglio deve poter esprimere. Rileggendo il verbale dobbiamo purtroppo constatare che emergono con tutta evidenza espressioni che male si conciliano con il ruolo istituzionale e terzo che lo Statuto del Consiglio riserva al Presidente. Leggere che il Sindaco, nella veste di Presidente, si rivolge ad un Consigliere in modalità fortemente polemica non concorre a connotare la figura del Presidente di autorevolezza e questo a danno del ruolo istituzionale che il Presidente dovrebbe preservare».

Nella mozione vengono indicate le frasi ritenute da Beccari : « indicative di un clima che non è assolutamente compatibile con il normale svolgimento di un Consiglio Comunale. ….. il Presidente del Consiglio Comunale deve conservare una terzietà che, nei fatti , il nostro Sindaco non ha saputo/potuto mantenere entrando nell’agone della polemica e delle questioni, confondendo il proprio ruolo di Sindaco con quello di Presidente del Consiglio. …. Non possiamo che constatare come il buon funzionamento delle adunanze del Consiglio Comunale necessiti di una figura, peraltro prevista dallo Statuto del Consiglio, quale il Presidente che possa porsi come terzo rispetto alle questioni che vengono dibattute; il Presidente, mi sia consentito pescare una espressione abusata, deve essere ed anche apparire terzo».

Il Sindaco Alberio non rilascia dichiarazioni: « Ne discuteremo nei luoghi opportuni»