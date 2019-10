Luino, in arrivo nuove asfaltature in città

In questi giorni in città si svolgeranno ancora interventi di asfaltatura. Sì è pertanto manifestata la necessità, di adottare temporanei urgenti provvedimenti di disciplina della circolazione stradale, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza.

● VIA BIVIGLIONE – istituzione temporanea del divieto di transito – nel tratto compreso tra il centro abitato della frazione Biviglione e l’intersezione con Via Montegrino, il giorno 21/10/2019 dalle ore 8,00 alle ore 19,00;

● VIA VOLDOMINO – istituzione temporanea del senso unico alternato, regolato da movieri – nel tratto compreso tra rotatoria Ospedale e rotatoria nei pressi del supermercato Lidl, dal giorno 21/10/2019 al giorno 25/10/2019, dalle ore 8,00 alle ore 18,00;

● VIA DON FOLLI – istituzione temporanea del divieto di transito – nel tratto compreso tra l’intersezione con Viale Dante Alighieri e la vecchia pesa pubblica, dalle ore 8,30 del giorno 21/10/2019 alle ore 19,00 del giorno 22/10/2019;

● VIA DON FOLLI – istituzione temporanea del senso unico, nel tratto compreso tra l’intersezione con Viale Dante Alighieri e la vecchia pesa pubblica (direzione di marcia Via Don Folli/Viale Dante), dalle ore 8,30 alle ore 19,00 del giorno 24/10/2019;

● VIA MONTEGRINO – istituzione temporanea del divieto di transito – il giorno 23/10/2019 dalle ore 8,00 alle ore 19.

L’annuncio arriva all’indomani delle polemiche legate alle precedenti asfaltature dei qualche giorno fa che crearono non pochi problemi di traffico e alla vigilia dei lavori in partenza lungo la strada statale 394: il cantiere è previsto per domani, 17 ottobre.