L’Università del Tempo Libero presenta il nuovo anno accademico

L’Università del Tempo Libero a Varano Borghi apre il suo anno accademico con la presentazione dei corsi oggi, martedì 22 ottobre

muove i suoi primi passi nel 1996 per iniziativa del sindaco di allora, sig. Luigi Terzoli, della prof.ssa Laura Daverio e del sig. Antonio Gadiva. Oggi, a ben 23 anni di distanza, grazie all’aiuto di tanti amici volontari, continua le sue attività con lo stesso entusiasmo e con l’introduzione di alcune novità.

Le conferenze del martedì pomeriggio su argomenti di sicuro interesse e tenute da esperti qualificati riscuoteranno come al solito vivo apprezzamento da parte dei numerosi partecipanti. Si parlerà di storia, arte e letteratura, di salute e ambiente e non mancheranno neppure resoconti di viaggi appassionanti. Inoltre, sono previsti anche quest’anno i corsi di scacchi, disegno e pittura e quelli di lingua tedesca e cinese tenuti da insegnanti madrelingua.

Come sempre, sono previste alcune visite guidate sul territorio varesino , ai musei civici di Varese per la mostra dedicata a Guttuso e al museo Appenzeller di Bodio Lomnago per la mostra “ Camminando”.

Non mancheranno neppure allegri momenti conviviali come la festa di Natale, allietata dal coro S. Andrea di Varano Borghi , diretto dal sig. Luigi Squizzato e la tradizionale gita di fine anno accademico.

Per saperne di più, vi aspettiamo alla presentazione del nuovo anno accademico MARTEDI’ 22 OTTOBRE alle ore 15, presso la Sala Auser, via Vittorio Veneto, 2 a Varano Borghi.