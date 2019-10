“I luoghi del leggere”, a Gallarate la cultura si fa piccola

Venti laboratori creativi dedicati ai più piccoli, dalla promozione della lettura alle arti visive.

Saranno proposti a partire da sabato 12 ottobre e per dieci fine settimana consecutivi saranno proposti, grazie al progetto “I luoghi del leggere – Quando la città diventa comunità”.

Gli incontri, uno ogni sabato e domenica, si terranno alla Biblioteca Majno, che ne ospiterà otto, e al Museo Maga di Gallarate, che accoglierà i restanti dodici. L’ingresso sarà sempre gratuito, anche se per alcuni laboratori è prevista la prenotazione obbligatoria. Qui trovate il volantino da scaricare con tutti gli appuntamenti.

Il progetto è nato dall’intesa fra tre eccellenze culturali del territorio gallaratese: la Biblioteca Majno, il Museo Maga e il Sistema Bibliotecario Panizzi (che è anche il soggetto capofila). Un progetto di promozione della lettura e della cultura così ben articolato e mirato alle esigenze specifiche dei bambini e dei loro genitori da ottenere non solo il patrocinio, ma anche un contributo economico da parte di Regione Lombardia.

Un’intesa fra i tre partner che fa ben sperare per il futuro. Probabilmente seguiranno altri progetti e collaborazioni, ma si auspica anche qualcosa di più duraturo e strutturale. Per ora godiamoci un autunno ricco di lettura animate, laboratori creativi, bruchi, farfalle, orsi, zucche, babbi natale…