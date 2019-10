“I luoghi del leggere” a novembre, tra MAGA e Biblioteca

La rassegna dei “Luoghi del leggere – Quando la città diventa comunità” a novembre, il nono mese dell’anno, propone ai bambini nove appuntamenti, tutti nel fine settimana tra visite guidate, letture e laboratori.

Le iniziative, adatte ai bambini dai 2 ai 10 anni, saranno ospitate alternativamente dalla Biblioteca comunale Luigi Majno (tutti i sabati in piazza S.Lorenzo 5 a Gallarate) e al MAGA (nel pomeriggio di domenica, al Museo d’arte di via Egidio de Magri 1, a Gallarate,). Venti laboratori creativi dedicati ai più piccoli, dalla promozione della lettura alle arti visive.

Di seguito tutti gli appuntamenti del mese.

Sabato 2 novembre, ore 15 – 17 al MAGA

FOLLI STAGIONI

Dopo aver ascoltato la lettura del libro “Folli stagioni” di Jean-Françoic Chabas, i bambini si divertiranno a realizzare e decorare dei piccoli e “folli” alberelli tridimensionali.

Età 5-10 anni

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: cosedafare@sbgallarate.it

Domenica 3 novembre, ore 15-17 al MAGA

PAGINE DI UN CAPOLAVORO

Laboratorio creativo in cui i bambini, trasformati in veri e propri artisti, realizzeranno un’opera d’arte con le pagine di libri di scarto.

Età indicativa: 6-8 anni.

Ingresso libero e gratuito.

Durata 30 minuti, ultimo ingresso ore 16.30

Sabato 9 novembre, ore 10-12 in Biblioteca

BRUCO O FARFALLA

Lettura teatrale a tema e poi un laboratorio creativo per costruire un curioso “Bruco-sonoro”, che infine si trasforma in farfalla.

Età indicativa 2-5 anni.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria telefonando allo 0331 795364.

Domenica 10 novembre, ore 15-17 al MAGA

NELL’ORTO. COLORIAMO CON FRUTTA E VERDURA

Lettura animata e laboratorio creativo in cui i bambini impareranno a creare colori naturali con verdura e altri alimenti.

Età indicativa 3-6 anni.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo a: cosedafare@sbgallarate.it.

Sabato 16 novembre, ore 10-12 in Biblioteca

KAMISHIBAI. I CARTONI PRIMA DEI CARTONI

Un viaggio alla scoperta del Kamishibai: cos’è, la sua storia e come si realizza. E che lo spettacolo abbia inizio!

Età indicativa 4-6 anni.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo a cosedafare@sbgallarate.it

Domenica 17 novembre, ore 15-17 al MAGA

LE STORIE DIVENTANO REALTÀ

I bambini costruiranno delle divertenti marionette e le useranno per raccontare tutti insieme una bellissima storia.

Età indicativa 6-8 anni.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo a cosedafare@sbgallarate.it

Sabato 23 novembre, ore 15-17 in Biblioteca

SUPERLETTORE 2019

Evento a chiusura del concorso con letture animate con un gioco interattivo in cui i bambini si sfideranno nell’indovinare vari personaggi protagonisti dei libri in concorso e, infine, premiazione dei concorrenti “SuperLettori”.

Età indicativa 6-10 anni.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 0331 795364.

Domenica 24 novembre, ore 15-17 al MAGA

AL PARCO. QUANTI COLORI!

Tutti i bambini si riuniranno attorno a un lungo rotolo di carta bianca per trasformarlo in un giardino dai mille colori. Il laboratorio sarà ispirato ai lavori di Hervè Tullet.

Età indicativa 3-6 anni.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo a cosedafare@sbgallarate.it

Sabato 30 novembre, ore 15 in Biblioteca

CHI È ENTRATO IN BIBLIOTECA?

Le bibliotecarie leggeranno ai bambini la la storia di “Un leone in biblioteca” e poi ciascuno realizzerà il proprio felino da portare a casa.

Attività per bambini di età indicativamente tra i 4 e i 6 anni.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: cosedafare@sbgallarate.it.

Il primo appuntamento di dicembre sarà per domenica 1 al MAGA con una “Gita al museo. Come coloravano nel medioevo?”: partendo dalla lettura del libro “Pezzettino” di Leo Lionni, i bambini impareranno l’antica e splendida arte del mosaico e creeranno tutti insieme una grande opera da lasciare esposta al museo. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Qui il calendario completo dei Luoghi del leggere.