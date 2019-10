Maggioranza e opposizione bisticciano sul ruolo del direttore alla Bernacchi

La nomina del direttore generale alla Casa di riposo Bernocchi di Gavirate fa litigare maggioranza e opposizione.

L’appunto mosso dal sindaco Alberio al lavoro del CdA della Fondazione omonima e la difesa del capogruppo di Viva Gavirate Beccari prosegue con un dibattito a distanza sulla necessità di dotarsi di quella figura.

Silvana Alberio fa notare che il ruolo non cade dall’alto ma è previsto specificamente dallo statuto che «in assenza di modifiche, va rispettato».

Di tutta risposta Beccari replica sottolineando la differenza tra organi e strumenti: « Gli organi della Fondazione, a norma dell’ articolo 10 dello statuto, sono il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Revisore dei Conti. Lo Statuto non menziona propriamente quale Organo il Direttore. Lo Statuto va letto con attenzione, non è un giornalino.

Non solo quindi il Direttore non è un organo previsto dalla legge ma neppure considerato tale dallo Statuto dell’Associazione che si lo prevede all’ articolo 20 ma senza assurgere ad organo della Fondazione stessa.Il Direttore è previsto come strumento del Consiglio di Amministrazione che ne fissa gli obiettivi, svolge le funzioni attribuite da Consiglio di Amministrazione, risponde del proprio operato al Consiglio di amministrazione.

Ne consegue che il Consiglio di Amministrazione ben può avocare a sé i compiti senza che venga meno un Organo statutariamente previsto. A tacere del buon lavoro fatto in questi ultimi anni dai consiglieri, dell’eventuale costo del Direttore Generale, della possibilità comunque in futuro di nominarlo e infine delle esperienze decisamente disastrose date nel passato delle quali qualcuno ha perso la memoria».