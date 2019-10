Da Malpensa alla sabbia delle Maldive, Air Italy apre la nuova rotta

Air Italy apre la stagione invernale. E lo fa con una raffica di nuovi voli da Milano Malpensa per le Maldive, Mombasa, Zanzibar e Tenerife, tutti inaugurati nella stessa settimana.

É stato inaugurato ieri il primo volo non-stop di Air Italy per Male (IG995), decollato da Milano Malpensa alle 18.15.

La rotta Milano-Maldive, insieme ai voli per Zanzibar e Mombasa, che prenderanno avvio il 1° novembre, si aggiungono questa settimana al volo per Tenerife, che è stato inaugurato due giorni fa, completando le nuove proposte per la stagione invernale della compagnia.

A Milano Malpensa, l’hub di Air Italy, autorità e VIP si sono riuniti per celebrare il nuovo servizio Milano – Male con la tradizionale cerimonia di taglio della torta e del nastro per contrassegnare la partenza dell’aereo A330 (accompagnata anche da una performance spettacolare della Sand Artist Stefania Bruno, nella foto).

«Le Maldive, che saranno servite durante i periodi di picco con tre frequenze settimanali, sono una meta molto popolare tra tutti i viaggiatori, in particolare tra coloro che ne amano le spiagge da favola e la meravigliosa acqua cristallina» dice il Chief Operating Officer di Air Italy, Rossen Dimitrov. «Allo stesso modo, le nostre nuove destinazioni in Africa, quali Mombasa in Kenya e Zanzibar in Tanzania, offrono un’incredibile gamma di opzioni per godersi sole e caldo invernali, unitamente a Tenerife in Spagna, che ha un clima splendido tutto l’anno.

Tutti i collegamenti internazionali da e per Milano Malpensa, compreso il nuovo servizio per le Maldive, beneficiano di comode connessioni con voli domestici operati dalla compagnia tra Milano e le principali città del centro e sud Italia quali Roma, Napoli, Palermo, Catania, Lamezia Terme, Cagliari. È l’hub che Air Italy sta costruendo proprio su Malpensa, con buoni risultati.