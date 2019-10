Mano bollente e difesa vivace: la Openjobmetis travolge Brindisi

Terza vittoria – anche questa larghissima – in campionato per la Openjobmetis che tiene Brindisi ben 10 punti sotto la media e segna, al contrario, oltre 100 punti. Varese festeggia anche per l’ottima prova di L.J. Peak e per le ottime percentuali dall’arco dei 6,75.

SEGUE ARTICOLO COMPLETO

. Per visualizzare al meglio il liveblog CLICCATE QUI.

OPENJOBMETIS VARESE – HAPPY CASA BRINDISI 102-78

(26-19, 50-36; 77-59)

VARESE: Mayo 26 (1-6, 4-9), Tambone 3 (1-1 da 3), Peak 24 (4-4, 4-8), Vene 12 (3-5, 2-5), Simmons 12 (6-8); Clark 4 (2-3, 0-2), Jakovics 9 (2-5, 1-5), Natali 2 (1-1), Ferrero 10 (2-2, 2-2). Ne: De Vita, Seck, Gandini. All. Caja.

BRINDISI: Thompson 10 (5-9, 0-1), Banks 23 (5-7, 2-6), Martin 6 (1-1, 0-2), Stone 14 (4-6, 1-8), Brown 6 (2-4); Zanelli 5 (2-2, 0-2), Iannuzzi 1, Gaspardo 7 (1-2, 1-1), Campogrande 6 (2-4 da 3), Cattapan, Ikangi (-, -). All. Vitucci.

ARBITRI: Sahin, Bartoli, Capotorto.

NOTE. Da 2: V 20-31, B 21-34. Da 3: V 14-32, B 6-26. Tl: V 18-21, B 20-31. Rimbalzi: V 38 (11 off., Simmons, Mayo 8), B 29 (8 off., Zanelli 5). Assist: V 21 (Vene 7), B 15 (Banks, Zanelli 4). Perse: V 13 (Peak 4), B 16 (Banks 4). Recuperate: V 10 (Peak 4), B 7 (Brown, Martin, Thompson 2). Usc. 5 falli: nessuno. F. antisportivo: Tambone (4.48), Peak (34.49). F. tecnico: Stone (17.40). Spettatori: 4.232.