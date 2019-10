Manovre di rianimazione e disostruzione pediatriche con gli istruttori Cri

L’aula magna della scuola apre di sera ai genitori per una lezione informativa gratuita sulle manovre di rianimazione e di disostruzione pediatrica a cura degli istruttori della Croce rossa italiana.

“Proteggi i bambini, costruisci il futuro” è il titolo dell’incontro in programma per martedì 29 ottobre alle ore 20.30 nell’Auditotium De Giorgi di via Landro 1 (ingresso posteriore della scuola media Don Rimoldi). L’iniziativa, a ingresso libero e gratuito, è rivolto in prima battuta alle mamme e i papà, ma anche ai familiari, agli insegnanti e in generale agli adulti che passano del tempo con i bambini.

Promotore della serata è la Cri di Varese in collaborazione con l’Associazione genitori di San Fermo e con la Comunità pastorale Beato Marzorati.

Per info e iscrizioni contattare il 338 1171030 (Tiziana).