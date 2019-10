Manutenzione in galleria, la statale 336 chiude un tratto la notte del 31 ottobre

Per consentire ai tecnici Anas di eseguire in sicurezza l’ispezione della galleria ‘Cardano al Campo’ lungo la statale 336 “dell’Aeroporto della Malpensa”, la carreggiata in direzione A8 sarà chiusa al traffico tra gli svincoli di Casorate Sempione (al km 9,600) e di Cardano al Campo (al km 5,400) dalla una alle 4 di giovedì 31 ottobre.

La campagna di ispezione rientra nel programma di interventi di manutenzione delle infrastrutture. Durante le due ore di chiusura la circolazione per la A8 sarà indirizzata in uscita allo svincolo di Casorate Sempione con prosecuzione sulla provinciale 15, Via Fermi e rientro sulla statale 336 all’ingresso di Cardano al Campo.