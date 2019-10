Mappe della città e biglietti omaggio: il commercio punta sulla ruota

E’ sempre più apprezzata la ruota panoramica installata in piazza san Giovanni. Dopo averne parlato tanto, soprattutto sui social, i bustocchi si sono messi in coda per ammirare il panorama della città dall’alto, anche nelle ore serali, quando la ruota brilla nel buio grazie alle 6.000 lampadine a led che la rivestono.

Sono di questi giorni alcune novità che vedono protagonista il Distretto del Commercio e il Comitato Commercianti Centro Cittadino: in collaborazione con l’Amministrazione comunale e in particolare con l’assessorato allo Sviluppo del territorio guidato da Manuela Maffioli, sono state realizzate delle mappe della città che saranno distribuite a chi salirà sulla ruota in cui sono evidenziati i luoghi di maggiore interesse che si possono ammirare dall’alto. Uno strumento utile soprattutto per chi arriverà da fuori per la nuova attrazione e che potrà cogliere l’occasione per visitare le bellezze cittadine e per rendersi conto della consistente offerta commerciale del centro .

Sono stati inoltre consegnati ai circa 400 negozi oltre 5.000 biglietti da donare ai clienti. Si tratta di tagliandi che permetteranno a due persone di salire sulla ruota pagando un solo ticket, dal lunedì al venerdì. «Abbiamo constatato che la ruota risulta molto gradita, non solo ai bustocchi, ma anche a molte persone provenienti dai comuni limitrofi che si complimentano con noi commercianti per l’iniziativa. E’ certamente un successo, testimoniato dalle code che si formano spesso, una novità che porta tanta gente nel salotto buono del centro anche nelle ore serali – osserva il presidente del Distretto del Commercio Bruno Ceccuzzi. – Il Comitato e il Distretto, sempre in sinergia con l’Amministrazione, hanno deciso di investire su questa opportunità di valorizzazione del centro: consegneremo ai commercianti i biglietti in promozione perché ci fa piacere che i clienti possano provare la nuova esperienza e la condividano con familiari e amici. Ai biglietti si affianca la mappa come ulteriore strumento promozionale».

«Come già sottolineato il giorno dell’inaugurazione, la presenza della ruota, per quanto riguarda le mie competenze, ha anche una valenza legata al nostro commercio – osserva la vicesindaco e assessore Manuela Maffioli. – Confidiamo infatti che un maggiore afflusso di persone, anche da fuori città, si traduca poi in un incremento del consumo e degli acquisti, come alcuni negozianti mi hanno già confermato sta avvenendo. In ogni caso, di una migliore conoscenza di quanto i nostri esercenti sono in grado di offrire. La realizzazione e diffusione di una mappa del nostro centro urbano, esito della forte sinergia tra Amministrazione, Distretto del commercio e Comitato commercianti centro cittadino, vuole essere un supporto e un ulteriore strumento a favore di questa dinamica. Si tratta però solo di un primo passo, che intendiamo evolvere e potenziare, con attenzione anche ai quartieri e agli insediamenti commerciali più decentrati».

Si segnala infine che i bambini delle scuole elementari che non fossero riusciti a salire sulla ruota a causa del maltempo sabato scorso, 19 ottobre, potranno utilizzare il biglietto omaggio fino al 26 ottobre.