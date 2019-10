A Matera la rassegna dei cortei storici delle pro loco: sarà presente anche Gerenzano

Patrimoni culturali, identità storiche, folklore e tradizioni popolari: è quanto racchiude l’ “Expo Pro Loco Matera 2019”, una vera e propria esposizione universale dei cortei storici delle Pro Loco del nostro territorio che esalterà le forme di cultura popolare e gli usi e costumi delle classi subalterne.

L’evento si terrà a Matera, Capitale Europea della Cultura dell’anno 2019, nel weekend di sabato 26 e domenica 27 ottobre. Due giornate intense e dal programma ricco, tra mostre fotografiche, sfilate e convegni: all’inaugurazione degli stand prevista per sabato 26 alle ore 9.30, seguirà a partire dalle ore 10 in Piazza Vittorio Veneto a Matera, l’esposizione fotografica “Matera: con gli occhi di Beppe Borghi”, a cura della Pro Loco Gerenzano. Interverrà Bernardina Tavella, Presidente della Pro Loco Gerenzano e Responsabile Nazionale del Servizio Civile Unpli.

Una grande occasione per esportare il nome del comune varesino su un palcoscenico di grande prestigio, come lo è la Capitale Europea della Cultura 2019. In rappresentanza del Comune gerenzanese sarà presente anche l’assessore Pini, che esprimerà tutta la sua gratitudine verso le autorità locali con una targa di ringraziamento a firma del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale di Gerenzano.