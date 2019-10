Mauro Miele ancora “mundial”: sarà in gara al Rally di Catalogna

Quello tra Mauro Miele e il mondiale WRC è un amore coltivato a lungo ma sbocciato solo nel 2018 con la partecipazione del veterano del nostro rally al Tour de Corse. Un amore però destinato a rinnovarsi ancora: la sua scuderia, la DreamOne Racing, ha infatti annunciato la terza partecipazione in questa stagione in una gara iridata.

Miele, 63 anni, si è infatti iscritto al RACC, il Rally di Catalogna e della Costa Daurada valido come “Rally di Spagna 2019”, tredicesima tappa del campionato del mondo: con lui ci sarà il fedele co-pilota Luca Beltrame a bordo della Skoda Fabia di classe R5 con cui il pilota nato a Busto Arsizio ha disputato quest’anno anche l’italiano Wrc.

La prova catalana, che si disputa su asfalto e sterrato nei dintorni della cittadina di Salou (ben nota in estate per le sue discoteche), andrà in scena a fine mese, tra il 24 e il 27 ottobre e sarà la penultima valida per il Mondiale. L’elenco iscritti conta tutti i grandi della specialità: dal leader della classifica Ott Tanak (Toyota Yaris) ai suoi inseguitori Sebastien Ogier (Citroen C3) e Thierry Neuville (Hyundai I20) fino ai vari Sunin, Mikkelsen, Meeke e Sordo. Ci sarà anche il mito Seb Loeb, anch’egli su Hyundai, già vincitore di ben nove edizioni compresa quella del 2018. Miele e Beltrame, come detto, competeranno nella classe R5, affollatissima: sono infatti ben 28 gli equipaggi iscritti e tra questi ci sono anche quelli che partecipano al mondiale Wrc2 attualmente comandata dal finlandese Kalle Rovampera.

Nel Mondiale 2019, Miele ha preso parte – come detto – ad altre due gare: nel Montecarlo di gennaio il pilota varesotto fu 30° assoluto e nono di classe WRC (gareggiò con la Citroen C3) mentre ad agosto, nel complicato Rally di Finlandia, concluse in 25a piazza con la Skoda Fabia R5, decimo di classe. Ora la nuova avventura in Catalogna con la voglia di arrivare in fondo e divertirsi in mezzo a tutti i grandi di questo sport.