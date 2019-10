Mazze e pallina, la nazionale di floorball in ritiro a Besnate

Domenica 20 ottobre, alle ore 8,30, nella palestra comunale di Via Vittorio Veneto a Besnate si radunerà per uno stage di allenamento la squadra nazionale femminile di Floorball.

Conosciuto anche come Unihockey, il Floorball è uno sport di squadra praticato ufficialmente in oltre 62 nazioni.

È una versione indoor dell’hockey su ghiaccio (nacque negli anni ’50 negli USA, dove era utilizzato come metodo di allenamento dai giocatori di tale sport), praticato però senza pattini né protezioni, e con una pallina al posto del disco. Divenne presto popolarissimo in Svezia, Svizzera e Finlandia, nazioni fondatrici della IFF (International Floorball Federation), la quale, dal 1996, organizza i campionati mondiali con periodicità biennale (maschili in anni pari e femminili in anni dispari). La struttura conta oggi 4.000 club e più di 275.000 atleti tesserati.

L’evento, reso possibile grazie alla collaborazione tra la locale Amministrazione e FIUF, Federazione Italiana Unihockey Floorball, sarà aperto al pubblico, che potrà così conoscere da vicino una disciplina sportiva certamente divertente e meritevole di attenzione.