Migliorare le reti oncologiche ed ematologiche, l’impegno chiesto dal Consiglio regionale

Approvata a larga maggioranza (un solo voto contrario e 7 astenuti) la Risoluzione che impegna la Giunta a riorganizzare al meglio le reti oncologiche ed ematologiche regionali incentivandone l’effettivo funzionamento, a insistere con risorse adeguate sulla prevenzione e a garantire la centralità della persona nelle politiche sanitarie.

Voto favorevole dunque del Consiglio regionale, presieduto da Alessandro Fermi, al documento presentato da Emanuele Monti (Lega), già approvato in Commissione Sanità il 16 ottobre scorso.

«Continuiamo sulla strada intrapresa in questi anni con l’obiettivo però di investire meglio e meglio dirigere i nostri sforzi » ha detto il relatore Monti, illustrando il documento che intende garantire ai pazienti oncologici il più elevato livello di salute possibile, uniformando i processi di presa in carico dei pazienti, attraverso reti e modelli organizzati e percorsi diagnostici-assistenziali applicati in modo omogeneo sul territorio.

Tra i 14 obiettivi elencati nel documento c’è quello di verificare l’effettiva attuazione delle Breast Unit e la messa a punto dei Protocolli Diagnostico Terapeutici Assistenziali, coinvolgendo le associazioni e garantendone l’accesso ai tavoli istituzionali regionali. La diffusione e l’accesso ai test diagnostici molecolari e agli studi clinici da parte dei pazienti e il sostegno della psico-oncologia come professione sanitaria sono tra gli altri punti contenuti nel testo, che chiede inoltre di incrementare le campagne di comunicazione e informazione mirate alla prevenzione.

Secondo il rapporto dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e dell’Associazione Italiana dei Registri Tumori (AIRTUM), nel 2017 in Italia sono stati 369mila i nuovi casi di cancro stimati. In Lombardia i tumori diagnosticati nello stesso anno sono stati 63.700.