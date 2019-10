Minorenne tenta una rapina con spray urticante, la polizia locale lo blocca

Tenta la rapina con lo spray urticante, ma gli agenti della Polizia Locale lo bloccano.

I fatti nella giornata di lunedì 14 ottobre, nel tardo pomeriggio. L’episodio è avvenuto nei pressi della Stazione Ferroviaria di Piazza Cadorna e l’intervento della Polizia Locale ha permesso di bloccare il minorenne, di origini tunisine, che, in concorso con un altro ragazzo, ha tentato di rapinare altri due ragazzi adoperando uno spray urticante.

Il fermato è un minore del 2002, privo di documenti d’identità e di soggiorno. E’ stato identificato, deferito alla Procura per i minorenni di Milano e affidato a una comunità in via provvisoria. Dovrà rispondere del reato di soggiorno irregolare nello Stato e tentata rapina. L’altro ragazzo invece è riuscito a dileguarsi anche se riconosciuto da qualche passante.

Le vittime aggredite, grazie al pronto intervento della Polizia Locale, non hanno riportato lesioni. Le indagini degli agenti di Piazza Repubblica seguiranno alla ricerca del complice allontanatosi.

«Rinnovo i ringraziamenti ai nostri agenti per l’ennesima prova di efficienza che ha evitato conseguenze peggiori ai due ragazzi vittime di queste azioni. Il controllo costante del territorio è essenziale per cercare di debellare episodi di microcriminalità: gli interventi dei nostri agenti vanno proprio in questa direzione. Grazie all’azione della Polizia Locale, ai pattugliamenti fissi in stazione, alla collaborazione sempre maggiore con tutte le Forze dell’Ordine che ha portato a diversi interventi congiunti, all’attività antidroga con il cane, si può tranquillamente affermare che i fenomeni di microcriminalità, soprattutto negli ultimi anni, sono drasticamente diminuiti. E’ dunque importante continuare su questa strada», afferma il sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli.