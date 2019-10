Miss Ciclismo, tre varesotte sognano il titolo

Completato il cast di prefinaliste, il concorso di Miss Ciclismo prosegue spedito verso le fasi finali. Miss Ciclismo è un concorso di bellezza giunto alla quindicesima edizione e riservato alle ragazze che utilizzano la bicicletta anche a livello non agonistico.

Il prossimo 9 novembre, dopo la prima prefinale che si terrà in provincia di Brescia, al Ristorante “La Bussola” di Cittiglio (VA) si assegneranno gli ultimi sei lasciapassare per la finale. L’evento, organizzato in collaborazione con Sergio Gianoli e presentato da Barbara Martini, avrà in gara anche tre miss della provincia di Varese. Si tratta di Noemi Caccia di Busto Arsizio, Noemi Fiordimondo di Magnago e Giulia Giampaolo di Saltrio.

Noemi Caccia ha 19 anni ed è alta 1 metro e 71, è una studentessa, che si descrive come solare, sognatrice e solidale e che per il futuro sogna di affermarsi come fotomodella. Noemi Fiordimondo è nata 19 anni fa sotto il segno dell’acquario, lavora e si descrive come determinata, estroversa ed intraprendente e vorrebbe riuscire a trasformare le sue passioni in un lavoro. Giulia Gianpaolo di anni ne ha 20 ed è una studentessa di psicologia che si autodefinisce solare, determinata e testarda e sogna di diventare una brava psicologa.

Queste le altre miss in gara nella Prefinale di Cittiglio (VA): Martina Astone di Torino, Alisa Calugher di Parma, Camilla Chisari di Solaro (MI), Noemi Ciravegna di Fossano (CN), Alexandra Ferigo di Paularo (UD), Chiara Ferroni di Mendrisio (SVI), Valeria Gatta di Bollate (MI), Claudia Meucci di Scandicci (FI), Elisa Montorio di Sirmione (BS), Sabrina Palladino di Cava de’ Tirreni (SA), Cristel Rampado di Acqui Terme (AL), Vanessa Santillo di Montichiari (BS), Andrea Camilla Sordini di Vigevano (PV), Ana Trocin di Botticino (BS).

La finale tonerà a tenersi all’interno del Party dell’agenzia di Management Sportivo A&J e si svolgerà alla presenza dei migliori ciclisti del mondo che andranno ad eleggere la quindicesima Miss Ciclismo della storia.