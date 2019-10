Il monito di Gadda al Governo: “No all’aumento delle accise sul gasolio agricolo”

«È opportuno che il Governo rassicuri le imprese e chiarisca cosa intende quando parla nella Nota di aggiornamento al Def di “riduzione dei sussidi dannosi per l’ambiente e nuove imposte ambientali” per un gettito pari allo 0,1% del Pil, ovvero circa 1,8 miliardi. Se dietro a questa voce c’è solo l’idea di aumentare le accise sul gasolio agricolo, saremmo di fronte ad una strategia poco lungimirante».

Il monito al Governo Conte arriva dalla deputata Maria Chiara Gadda, da poco tra le fila del nuovo partito di Renzi Italia Viva.

«L’agricoltura è il comparto che più di altro subisce gli effetti dei cambiamenti climatici, porre il tema oggi e in questi termini sarebbe un colpo pesantissimo per molte imprese – spiega Gadda -: le agevolazioni sui carburanti agricoli valgono 830 milioni di euro all’anno, eliminarle significherebbe scaricare una tassa da quasi 1 miliardo di euro sugli agricoltori italiani, già chiamati a combattere contro concorrenza internazionale e dazi. Peraltro, aumentare le accise sul gasolio ed equipararle alla benzina significherebbe andare a colpire tutti i contribuenti, quindi in proporzione soprattutto i redditi più bassi. Una prima risposta ai nostri dubbi arriverà dal question time di oggi alla Camera, quando la ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova risponderà all’interrogazione di Italia Viva».