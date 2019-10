E’ morto Felice Volpe, il signor Felmoka

E’ morto all’età di 82 anni Felice Volpe, fondatore della torrefazione Felmoka nel 1960.

Sull’annuncio, il ricordo dei famigliari: «La meta è un luogo ove non esiste sofferenza ma solo Luce che tutto cura e lenisce. Unico bagaglio l’Amore eterno ed infinito di Emanuela, Elena, Marco, Talia, Michele Z., Michele e Gabriele. Nessun Grazie sarà mai abbastanza grande per un Padre e un Uomo come te!

Un grazie speciale a Francesco ed Adela. La nostra gratitudine a medici e infermieri del servizio di Cure Palliative Domiciliari di Varese – Associazione Sulle Ali, perché hanno consentito al nostro papà di oltrepassare il Velo con la stessa dignità con cui ha vissuto tutta la sua vita».



E quello dei lavoratori della torrefazione: «L’’abbraccio riconoscente di tutta la sua famiglia Felmoka.

Il nostro lavoro sarà sempre dedicato a Lei che tanto ci ha dato e insegnato.

Giovanni, Mattia, Michele, Giacomo, Cristian, Valentina, Stefania».

Il funerale sarà martedì 8 ottobre alla parrocchia San Martino di Malnate.