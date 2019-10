È morto Manuel Frattini, divo italiano del musical

Addio a Manuel Frattini, danzatore, cantante e attore teatrale. Frattini, 54 anni, ha avuto un malore che gli ha provocato un arresto cardiaco irreversibile, nonostante i soccorsi tempestivi dei presenti e del personale medico chiamato immediatamente. L’artista si trovava a Milano per un musical: aveva voluto essere presente, insieme ad altri performer, a una serata di beneficenza. Il suo ultimo post di Instagram risale a tre giorni fa e sono tantissimi i messaggi di affetto per lui.

A Varese, Manuel Frattini, è stato diverse volte e ha portato in scena molti musical sempre apprezzati dal pubblico