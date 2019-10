Musica, teatro e cabaret per una nuova stagione al Teatro di Cuasso

Entra nel vivo nel mese di ottobre la nuova stagione del Nuovo Teatro di Cuasso, con una programmazione ricca di spettacoli di vario genere.

Tanti gli eventi artistici proposti dal 26 ottobre al 20 giugno, fra prosa e musica, spettacoli comici e per bambini, teatro della mente e gruppi canori. Tra i protagonisti Urbano Moffa, Fazio Armellini, Alex Ballarini, la Compagnia Roggero, i Dirty Dolls, la Compagnia Gli Improbabili, la Back Cover Band, il Teatro Franzato, Giovanni D’Angella e il John Paul II Choir. A giugno gli ultimi due appuntamenti si svolgeranno presso il teatro all’aperto di via Cacciatori delle Alpi.

«Punto di riferimento del territorio sia per le proposte culturali e pedagogiche sia per le numerose iniziative aggregative svolte dalla vivace Pro loco, il Nuovo Teatro di Cuasso in questi ultimi due anni ha vissuto una vera rinascita e un autentico rinnovamento, con grande partecipazione di pubblico – dice il direttore artistico Paolo Franzato – In programma anche l’educazione e la formazione teatrale con il laboratorio rivolto ai ragazzi con la 25esima edizione dell’Accademia Teatro Franzato, di cui il teatro cuassese è una delle quattro sedi della provincia di Varese, e le cui relative attività partiranno da gennaio 2020».

Il programma

Sabato 26 ottobre, ore 21.00: “Perché un fagiano vola e un foggiano no…” con Urbano Moffa, spettacolo comico con musica dal vivo con il M° Fazio Armellini.

Sabato 30 novembre, ore 21.00: “Mental Syntax” con il mentalista Alex Ballarini, spettacolo interattivo di teatro della mente.

Lunedì 6 gennaio 2020, ore 15.00: Compagnia Roggero in “Nonno Gelo, Stuf e il mistero dei Re magi” con Gabriella Roggero e Metello Faganelli, spettacolo per bambini con pupazzi, burattini, marionette e attore.

Sabato 22 febbraio 2020, ore 21.00: Dirty Dolls acoustic duo in “Rock music history”, con Marco Giagnorio e Denis Bergonzi. Da Elvis a Internet, la storia del rock in un concerto acustico.

Sabato 28 marzo 2020, ore 21.00: Compagnia Teatrale Gli Improbabili “Uno strano incidente”, commedia teatrale scritta e diretta da Federica Massaggia ed Emanuele Monti, liberamente adattata dall’opera teatrale “La paziente” di Agatha Christie.

Sabato 18 aprile 2020, ore 21.00: Back Cover Band in “Sound Ciak 2” – concerto di brani tratti dalle colonne sonore dei film che hanno segnato la storia del cinema.

Sabato 9 maggio 2020, ore 21.00: Spettacolo del Teatro Franzato “Attenzione alle valanghe!”, regia di Paolo Franzato – commedia teatrale.

Sabato 30 maggio 2020, ore 21.00: Spettacolo teatrale del Gruppo Ragazzi della XXV edizione dell’Accademia Teatro Franzato.

Sabato 6 giugno 2020, ore 21.00: Spettacolo comico con Giovanni D’Angella “Essere o Benessere”, regia di Riccardo Piferi.

Sabato 20 giugno 2020, ore 21.30: “JPC live, in concerto” concerto del John Paul II Choir diretto da Samuele Cane.

Ingressi spettacoli serali: 10 euro biglietto intero, 8 euro biglietto ridotto (ai ragazzi fino ai 13 anni e ai pensionati). Abbonamento ai 6 spettacoli serali: 50 euro.

Info e Prenotazioni: tel. 347.4312170 – 338.7851800