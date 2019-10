Non solo mercato ma anche talenti e associazioni. Così Palazzo vuole salvare il mercato

Il consigliere comunale di Sognare insieme Castellanza, Michele Palazzo, propone una mozione per attrarre nuovi clienti e risollevare le sorti del mercato ambulante. Secondo il vulcanico consigliere castellanzese gli amministratori dovrebbero deliberare e autorizzare, ogni anno, 3/4 mercatini straordinari nei quartieri e iniziative sociali ( prove pratiche sull’uso del defibrillatore, pronto soccorso…) con spazi gratuiti riservati a musicisti e artisti di strada.

«Con entusiasmo passione e spirito di servizio alla comunità, il gruppo consigliare “sognare insieme Castellanza” accoglie positivamente l’appello del Sindaco per una collaborazione attiva e partecipata per “…ragionare insieme rispetto a quali attività, quali azioni e quali progetti si possano portare avanti per il bene di Castellanza e dei Castellanzesi…”» – scrive nel testo della mozione.