Norbert è il migliore al test di medicina, si è diplomato al liceo Tosi

È stato Norbert Kereszeny il più bravo a compilare il test dello scorso 3 settembre per accedere alle facoltà di Medicina italiane. Su 60 mila partecipanti il suo nome è quello che da ieri (1 ottobre) compare in cima alla classifica sul sito del Miur con il punteggio di 82,4 su 90.

Norbert ha 18 anni e viene da Castellanza, diplomato al liceo Tosi di Busto Arsizio con il massimo dei voti, ha rivelato ad amici, parenti e anche alla stampa (oggi è stato intervistato dal Corriere) di puntare a quel test sin dalla terza liceo. «Appena ho capito qual era la mia strada ho iniziato a studiare ma devo soprattutto ringraziare i miei professori per la preparazione che hanno dato a me e ai miei compagni di classe. Tutti abbiamo superato il test» – dice felice.

Originario di un paesino della Romania, si è ricongiunto 13 anni fa ai suoi genitori che erano già in Italia, impiegati come infermieri all’ospedale Humanitas di Castellanza. Proprio all’Humanitas aveva fatto il primo test di ingresso, in Inglese, ed era arrivato secondo ma «quell’università è privata e costa troppo», quindi andrà alla Statale di Milano.

Per lui, che non è un secchione ma gli piace studiare, la preparazione in contemporanea alla maturità non è stata un peso eccessivo: «Basta iniziare per tempo – dice – d’altra parte anche a me piace uscire con gli amici, chattare e leggere. Un consiglio per tutti: fate più simulazioni possibili».