Nuova apertura per Citroen a Varese

La Concessionaria Castiglioni riporta il marchio Citroen nella storica sede di Viale Belforte, a pochi passi dall’Iper di Varese.

La nuova gestione gestione porta una ventata di novità e di freschezza anche nella struttura dello showroom, completamente ristrutturato, che si presenta con un luminoso open space dai toni sobri e chiari, che ospita l’intera gamma di auto nuove e a km0 e di veicoli commerciali firmati Citroen. All’interno del salone trova spazio anche DS con le sue DS3 e DS7 Crossback a benzina o con motore elettrico.

Oreste Castiglioni insieme al padre e ai figli, porta avanti l’attività di famiglia con serietà, professionalità e passione da oltre 60 anni di cui 20 con il marchio Peugeot che resta nell’attuale sede varesina di Viale Aguggiari.

Un’attività solida e in crescita che spinge la famiglia a spostare i due brand di recente acquisizione, Citroen e DS, in uno spazio a loro dedicato. Una svolta importante che conferma l’affidabilità e l’impegno di questa azienda.

Il team di collaboratori della Concessionaria Castiglioni sono il vero punto di forza, sempre impeccabili, competenti ed entusiasti, pronti in ogni momento a soddisfare al meglio le esigenze della clientela.

Il nuovo showroom è stato inaugurato ufficialmente domenica 27 ottobre, con una giornata di festa che ha visto l’affluenza di tanti interessati alle vetture grazie anche a una serie di promozioni dedicate proprio all’apertura, valide anche sugli acquisti di vetture Citroen in pronta consegna, effettuati entro il 31 ottobre.